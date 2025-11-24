Stray Kids Kembali Mantapkan Status Millionseller Lewat Album “DO IT”

ⓒ JYP Entertainment

Stray Kids kembali memantapkan status mereka sebagai artis “millionseller” dengan menjual 1,4 juta keping album terbaru “DO IT” di hari pertama rilis.

Menurut Hanteo Chart pada tanggal 21 November, album “DO IT” terjual sebanyak 1,49 juta keping, menempati posisi pertama tangga album fisik mingguan Hanteo dan Circle Chart. Selain itu, album mixtape kedua Stray Kids tersebut juga menempati peringkat pertama tangga lagu iTunes di 37 negara, termasuk Singapura, Kanada dan Prancis.

Single utama “Do It” juga menempati posisi ke-11 “Daily Top Song Chart” di Amerika Serikat, memecahkan rekor dari single sebelumnya, “CEREMONY,” yang menduduki peringkat 49. Video musiknnya juga menempati posisi puncak daftar “Trending Worldwide” YouTube selama tiga hari, sejak tanggal rilis 21 November hingga hari ini.

Stray Kids merilis digital single “Do It” (Remixes), yang terdiri dari enam versi remix single “Do It,” pada hari ini, 24 November 2025 pukul 14.00 KST.