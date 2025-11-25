Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Aktor Legendaris Lee Soon-jae Meninggal Dunia di Usia 91 Tahun

2025-11-25

KPOP Banget

ⓒ YONHAP News
Aktor legendaris Korea, Lee Soon-jae, meninggal dunia pada Senin pagi hari, 25 November 2025, di usia 91 tahun.
Lahir pada tahun 1934 di Provinsi Hamgyeong, Korea Utara, Lee Soon-jae adalah salah satu aktor aktif usia tertua Korea Selatan. Debut di tahun 1956 di dunia teater melalui sandiwara “Beyond the Horizon,” Lee Sun-jae membintangi lebih dari 140 drama, di antaranya “High Kick Through the Roof” (2009), dan program hiburan seperti “Grandpas Over Flowers” (2013).
Mendekati usia 90 tahun, Lee Soon-jae kembali ke dunia teater dengan membintangi berbagai sandiwara seperti “King Lear” pada tahun 2021.
Di tahun 1992, Lee Soon-jae juga berkecimpung di dunia politik, dan terpilih menjadi anggota Majelis Nasional periode ke-14, dan hingga akhir masa hidupnya, ia aktif mengajar sebagai profesor kehormatan di Fakultas Seni Akting Universitas Gachon. Kesehatannya menurun sejak akhir tahun lalu.
Upacara pemakaman Lee Soon-jae digelar di rumah duka Rumah Sakit Asan Seoul, dan jenazahnya akan disemayamkan pada tanggal 27 November pukul 6.20 pagi.
