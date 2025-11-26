Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Park Jin-young Akan Rilis Lagu Balad, “HAPPY HOUR”

2025-11-26

KPOP Banget

ⓒ JYP Entertainment
Park Jin-young, yang juga dikenal dengan nama panggungnya JYP, merilis single terbarunya, “HAPPY HOUR” pada tanggal 5 Desember mendatang.
Menurut agensi yang didirikannya, JYP Entertainment, “HAPPY HOUR” adalah lagu balad yang diciptakan dan digarap oleh Park Jin-young sendiri. Penyanyi Kwon Jin-ah turut menyumbangkan suaranya untuk lagu tersebut.
Park Jin-young, yang telah berkarier di dunia musik selama 30 tahun, terakhir kali merilis lagu “Easy Lover” yang dirilis pada tahun lalu. 
Belum lama ini Park Jin-young ditunjuk sebagai Wakil Ketua Komite Pertukaran Budaya Populer oleh Presiden Korea Selatan, Lee Jae-myung. 
Dalam rangka perilisan “HAPPY HOUR,” Park Jin-young akan menggelar konser solo pada tanggal 13 dan 14 Desember mendatang di Peace Hall Universitas Kyunghee di kota Seoul. 
