Park Jin-young Akan Rilis Lagu Balad, “HAPPY HOUR”

Park Jin-young, yang juga dikenal dengan nama panggungnya JYP, merilis single terbarunya, “HAPPY HOUR” pada tanggal 5 Desember mendatang.

Menurut agensi yang didirikannya, JYP Entertainment, “HAPPY HOUR” adalah lagu balad yang diciptakan dan digarap oleh Park Jin-young sendiri. Penyanyi Kwon Jin-ah turut menyumbangkan suaranya untuk lagu tersebut.

Park Jin-young, yang telah berkarier di dunia musik selama 30 tahun, terakhir kali merilis lagu “Easy Lover” yang dirilis pada tahun lalu.

Belum lama ini Park Jin-young ditunjuk sebagai Wakil Ketua Komite Pertukaran Budaya Populer oleh Presiden Korea Selatan, Lee Jae-myung.

Dalam rangka perilisan “HAPPY HOUR,” Park Jin-young akan menggelar konser solo pada tanggal 13 dan 14 Desember mendatang di Peace Hall Universitas Kyunghee di kota Seoul.