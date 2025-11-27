Grup Co-Ed ALLDAY PROJECT Akan Rilis Album Mini Pertama Bulan Desember

ⓒ THE BLACK LABEL

Grup co-ed dari THE BLACK LABEL, ALLDAY PROJECT, akan merilis album mini pertama mereka, “ALLDAY PROJECT” pada tanggal 8 Desember mendatang.

Menurut agensi mereka, album mini “ALLDAY PROJECT” terdiri dari enam lagu, termasuk single prarilis “ONE MORE TIME” dan single utama “LOOK AT ME.” Melalui video promosi yang dirilis di kanal YouTube mereka pada tanggal 26 November, album kali ini akan menampilkan sisi para member yang berbeda dengan yang ditunjukkan sebelumnya.

Album ini merupakan comeback pertama mereka sejak debut dengan album single “FAMOUS” di bulan Juni lalu.

Beranggotakan lima member, ALLDAY PROJECT mendapat perhatian yang luar biasa saat debut. Single pertama mereka, “FAMOUS,” menduduki posisi nomor satu di berbagai tangga musik utama Korea, meraih status “All Kill.”

Single prarilis “ONE MORE TIME” melanjutkan kesuksesan mereka, mencapai posisi pertama di tangga musik Melon “HOT 100” dan nomor dua di “TOP 100.”