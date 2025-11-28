“K-Pop Demon Hunters” Ramaikan Parade Thanksgiving Macy’s di New York

ⓒ NETFLIX

Animasi Netflix, “K-Pop Demon Hunters,” turut meramaikan “Macy’s Thanksgiving Parade,” parade tahunan yang digelar oleh departement store Macy’s untuk merayakan hari raya “thanksgiving.”

Balon udara besar karakter harimau Derpy dan burung murai Seo, yang menjadi maskot “K-Pop Demon Hunters,” melayang di udara mengikuti barisan di tengah-tengah gedung pencakar langit kota New York, Amerika Serikat.

EJAE, Audrey Nuna dan Rei Ami, pengisi vokal dari grup K-Pop Huntrix dalam animasi, tersebut tampil membawakan lagu “Golden,” sementara aktor Korea-Amerika, Ken Jeong, pengisi suara karakter manager Huntrix, Bobby, turut berpartisipasi dengan memperkenalkan ketiga penyanyi tersebut.

“K-Pop Demon Hunters” mencatat rekor sebagai film Netflix paling populer sepanjang masa pada bulan Agustus lalu.

Di awal bulan ini, OST animasi tersebut, “Golden,” meraih lima nominasi penghargaan musik Grammy, termasuk dalam kategori “Lagu Terbaik Tahun Ini.”