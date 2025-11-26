Episode 35. “Parasite” dan Film-Film Korea yang Diakui Dunia

Film-film Korea yang Diakui Dunia
Baris atas:
- “The Coachman” (1961), Kang Dae-jin
(Silver Bear, Festival Film Internasional Berlin)
- “The Last Day” (1960), Shin Shang-ok
(Penghargaan Spesial Juri, Festival Film Internasional Berlin)
- “The Hut” (1981), Lee Doo-yong
(Penghargaan Spesial, Festival Film Internasional Venesia)
- “Declaration of Fools” (1984), Lee Jang-ho
(Penghargaan Spesial, Festival Film Internasional Berlin)
- “Why Has Bodhi-Dharma Left for the East?” (1989), Bae Yong-kyun
(Golden Leopard, Sutradara Terbaik, Sinematografi Terbaik,
Festival Film Internasional Locarno)
Baris bawah:
- “Shiri” (1999), Kang Je-gyu
- “Painted Fire” (2002), Im Kwon-taek
(Sutradara Terbaik, Festival Film Internasional Cannes)
- “Oldboy” (2003), Park Chan-wook (Grand Prix, Festival Film Internasional Cannes)
- “The Woman Who Ran” (2020), Hong Sang-soo
(Sutradara Terbaik, Festival Film Internasional Berlin)
- “Decision to Leave” (2022), Park Chan-wook
(Sutradara Terbaik, Festival Film Cannes)