Episode 35. “Parasite” dan Film-Film Korea yang Diakui Dunia

“Parasite,” Film yang Mendapat Pengakuan Dunia

Di bulan Juni 2024, surat kabar Amerika Serikat, The New York Times memilih film “Parasite” sebagai film nomor satu dalam daftar “100 Film Terbaik Abad ke-21.” Film garapan sutradara Bong Joon-ho itu menceritakan tentang keluarga Kim Ki-tae, keluarga miskin yang tinggal di unit apartemen separuh bawah tanah. Mereka perlahan menyusup ke dalam rumah keluarga kaya Park dengan bekerja sebagai guru les, sopir dan pembantu rumah tangga. Film ini berujung dengan konflik antar kelas sosial. Meskipun bernuansa sangat Korea, film ini juga mengangkat tema global tentang polarisasi kapitalisme, memadukan tema lokal dan universal dengan harmonins.





Poster film "Parasite", Sutradara Bong Joon-ho setelah memenangkan Oscar

“Parasite” Memenangkan Penghargaan Oscar Pada Festival Film Internasional Cannes ke-72 di tahun 2019, “Parasite” memenangkan penghargaan tertinggi Palme d’Or, disusul dengan berbagai penghargaan di sirkuit festival film internasional, seperti Sydney, Macau, hingga Golden Globe dan Oscar. Secara total, “Parasite” memenangkan sekitar 300 penghargaan baik di dalam dan luar negeri. “Parasite” adalah film berbahasa non-Inggris pertama yang memenangkan penghargaan utama Oscar, yaitu film terbaik, sutradara terbaik, film internasional terbaik dan naskah skenario terbaik. “Parasite” menjadi film Korea yang diakui baik secara artistik dan juga populer secara publik di seluruh dunia.





Aktor dan aktris "Parasite" menghadiri Festival Film Internasional Cannes

Sutradara Bong Joon-ho

Perkembangan dan Globalisasi Film Korea Film Korea mulai ditayangkan di luar negeri sejak tahun 1950-an. Di tahun 1960-an hingga 1980-an Korea memproduksi berbagai film dengan tema isu sosial yang mendapatkan perhatian berbagai festival film internasional. Di tahun 1990-an, perusahaan besar dan modal keuangan merambah ke industri perfilman, didukung oleh pemerintah, menciptakan film “blockbuster” seperti “Shiri.” Sutradara seperti Hong Sang-soo, Lee Chang-dong dan Park Chan-wook yang masing-masing memiliki warna uniknya sendiri mendapatkan pengakuan dalam festival film internasional. Kesuksesan tersebut membuktikan pengaruh besar konten Korea secara global.





Film-film Korea yang Diakui Dunia Baris atas: - “The Coachman” (1961), Kang Dae-jin (Silver Bear, Festival Film Internasional Berlin) - “The Last Day” (1960), Shin Shang-ok (Penghargaan Spesial Juri, Festival Film Internasional Berlin) - “The Hut” (1981), Lee Doo-yong (Penghargaan Spesial, Festival Film Internasional Venesia) - “Declaration of Fools” (1984), Lee Jang-ho (Penghargaan Spesial, Festival Film Internasional Berlin) - “Why Has Bodhi-Dharma Left for the East?” (1989), Bae Yong-kyun (Golden Leopard, Sutradara Terbaik, Sinematografi Terbaik, Festival Film Internasional Locarno) Baris bawah: - “Shiri” (1999), Kang Je-gyu - “Painted Fire” (2002), Im Kwon-taek (Sutradara Terbaik, Festival Film Internasional Cannes) - “Oldboy” (2003), Park Chan-wook (Grand Prix, Festival Film Internasional Cannes) - “The Woman Who Ran” (2020), Hong Sang-soo (Sutradara Terbaik, Festival Film Internasional Berlin) - “Decision to Leave” (2022), Park Chan-wook (Sutradara Terbaik, Festival Film Cannes)

Pengaruh Film-Film Korea di Panggung Dunia Setelah “Parasite” Setelah dirilisnya “Parasite,” film-film Korea secara rutin memenangkan penghargaan film internasional. Yoon Yuh-jung memenangkan penghargaan Aktris Terbaik di Penghargaan Oscar melalui film “Minari.” Park Chan-wook memenangkan penghargaan Sutradara Terbaik, sementara aktor Song Kang-ho memenangkan penghargaan Aktor Terbaik di Festival Film Internasional Cannes. Film Korea turut berperan dalam memandu tren budaya global.



