ZEROBASEONE Perpanjang Aktivitas Hingga Bulan Maret 2026

Kesembilan member ZEROBASEONE telah sepakat untuk memperpanjang aktivitas grup selama dua bulan hingga Maret 2026.

Boygrup lulusan program kompetisi Mnet, “Boyz Planet,” tersebut akan menggelar konser, merilis lagu baru dan beraktivitas hingga bulan Maret.

Agensi mereka, Wake One, menyatakan, “Keputusan ini diambil oleh para member untuk membalas dukungan tulus dari para penggemar dan rasa sayang yang begitu besar kepada para ‘Zeros’(penggemar ZEROBASEONE).”

Debut di tahun 2023, ZEROBASEONE meraih popularitas yang cukup besar. Mereka berhasil menjual lebih dari satu juta album dan meraih status “millionseller” untuk enam album berturut-turut.

Kontrak eksklusif awal ZEROBASEONE berakhir pada bulan Januari 2026. Saat ini belum ada pengumuman mengenai aktivitas para member ZEROBASEONE setelah perpanjangan aktivitas berakhir di bulan Maret.