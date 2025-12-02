Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Jin Se-yeon dan Park Ki-woong Kembali Beradu Akting dalam Drama KBS “Prescribing Love”

2025-12-02

KPOP Banget

ⓒ Early Bird Entertainment
Aktris Jin Se-yeon dan aktor Park Ki-woong akan beradu akting dalam drama akhir pekan KBS “Prescribing Love.”
Pada tanggal 2 Desember, KBS mengumumkan bahwa Jin Se-yeon dan Park Ki-woong akan membintangi drama “Prescribing Love,” yang menceritakan tentang Romeo dan Juliet jaman modern.
Jin Se-yeon akan memerankan Gong Yoo-ah, lulusan dokter yang memilih untuk menjadi desainer busana. Sementara Park Ki-woong berperan sebagai Yang Hyun-bin, direktur divisi busana yang jatuh cinta pada Gong Yoo-ah. Keduanya akan menghadapi tantangan dari keluarga mereka yang saling bermusuhan. 
Drama ini adalah kedua kalinya Jin Se-yeon dan Park Ki-woong dipertemukan dalam drama KBS setelah “Bridal Mask,” 14 tahun yang lalu di tahun 2012.
“Prescribing Love” akan ditayangkan di KBS 2TV pada bulan Januari 2026.
