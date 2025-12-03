ALPHA DRIVE ONE Rilis Single Prarilis “FORMULA” Hari Ini

ⓒ WAKEONE

Boygrup ALPHA ONE DRIVE, akan merilis single prarilis, “FORMULA” hari ini, 3 Desember 2025.

“FORMULA” adalah lagu bergenre pop elektronik dengan suara synthesizer dan bass yang menarik. Single akan menjadi bagian dari album debut mereka, “EUPHORIA,” yang akan dirilis pada tanggal 12 Januari tahun depan.

ALPHA ONE DRIVE adalah boygrup yang terdiri dari delapan member, finalis program kompetisi Mnet, “Boyz II Planet.”

Sebelumnya, ALPHA DRIVE ONE membawakan single “FORMULA” untuk pertama kalinya di panggung ajang penghargaan musik Mnet Asian Music Awards 2025 (MAMA 2025), pada tanggal 28 November lalu.