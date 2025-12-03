Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Cari

Korean
Cari

Bahasa Indonesia

About KBS Go to KBS
Go Top

ALPHA DRIVE ONE Rilis Single Prarilis “FORMULA” Hari Ini

2025-12-03

KPOP Banget

ⓒ WAKEONE
Boygrup ALPHA ONE DRIVE, akan merilis single prarilis, “FORMULA” hari ini, 3 Desember 2025.
“FORMULA” adalah lagu bergenre pop elektronik dengan suara synthesizer dan bass yang menarik. Single akan menjadi bagian dari album debut mereka, “EUPHORIA,” yang akan dirilis pada tanggal 12 Januari tahun depan.
ALPHA ONE DRIVE adalah boygrup yang terdiri dari delapan member, finalis program kompetisi Mnet, “Boyz II Planet.”
Sebelumnya, ALPHA DRIVE ONE membawakan single “FORMULA” untuk pertama kalinya di panggung ajang penghargaan musik Mnet Asian Music Awards 2025 (MAMA 2025), pada tanggal 28 November lalu.
List

Pilihan Editor

Close

Situs kami menggunakan cookie dan teknologi lainnya untuk memberikan Anda layanan yang lebih baik. Dengan terus menggunakan situs ini, Anda menyetujui penggunaan teknologi ini dan kebijakan kami. Detail >