Album JENNIE dan CHAEYOUNG Masuk Daftar Album Terbaik 2025 Rolling Stone

2025-12-04

KPOP Banget

ⓒ ODD ATELIER, JYP Entertainment
Album solo JENNIE BLACKPINK dan CHAEYOUNG TWICE berhasil memasuki daftar “100 Album Terbaik 2025” versi majalah musik Amerika Serikat, Rolling Stone. 
Menurut daftar “100 Album Terbaik 2025” yang dirilis oleh Rolling Stone pada tanggal 3 Desember waktu setempat, album solo JENNIE, “Ruby” menduduki peringkat 29, peringkat tertinggi yang diperoleh artis K-Pop. Sementara album solo CHAYOUNG, “LIL FANTAS VOL.1,” menduduki peringkat ke-86.
Menurut Rolling Stone, album “Ruby” bersandar pada musik pop bergaya R&B yang populer di tahun 2000-an dan 2010-an, namun memberikannya sentuhan modern. 
Sedangkan album “LIL FANTASY VOL. 1” merupakan debut solo CHAEYOUNG yang berisi tentang kehilangan sahabat lama, saling memaafkan dan menerima diri sendiri.
