Jeonpyehuimun / Geumdaraekkung / Honamga

Jeonpyehuimun

Jongmyo dan Sajik memegang peranan penting sebagai simbol kekuasaan dan legitimasi Kerajaan Joseon. Jongmyo berfungsi sebagai tempat penyimpanan nama para raja terdahulu, sementara Sajik menjadi lokasi pemujaan dewa tanah dan pertanian. Karena keduanya terkait langsung dengan leluhur kerajaan dan kesejahteraan rakyat, raja serta para pejabat kerap membahasnya dalam pertemuan negara. Pada masa penjajahan Jepang, hubungan sakral ini sengaja diputus dengan membangun jalan di antara Istana Changgyeonggung dan Jongmyo sebagai upaya melemahkan makna historis dan spiritualnya.

Setelah Korea merdeka, berbagai usaha dilakukan untuk memulihkan kembali nilai sejarah kedua tempat ini. Kini Jongmyo dan ritual Jongmyo Daeje diakui sebagai Warisan Budaya Takbenda UNESCO dan menjadi salah satu tradisi kerajaan paling langka yang masih terpelihara. Bangunan bersejarah, tata upacara, serta musik ritual yang mengiringinya terus diwariskan hingga hari ini, termasuk karya berjudul Jeonpyehuimun yang dipentaskan oleh Orkes Musik Istana National Gukak Center.





Geumdaraekkung

Yang Soun adalah seorang seniman kelahiran 1924 di Jaeryeong, Hwanghae-do. Meski berasal dari keluarga bangsawan dan sempat menghadapi penolakan ibunya, kecintaannya pada musik dan tari membuatnya terus belajar secara mandiri. Perubahan terjadi ketika seorang dukun justru menyarankan ia diberi pendidikan seni secara benar agar bakatnya dapat digunakan sebaik-baiknya. Sejak saat itu, Yang mendapatkan kesempatan belajar bernyanyi dan menari dengan sungguh-sungguh.

Selama Perang Korea, Yang pindah ke Incheon dan bergabung dengan komunitas pengungsi dari Hwanghae-do, tempat banyak seniman lokal berusaha melestarikan tarian topeng dan musik tradisional. Perannya sangat besar dalam menjaga warisan budaya daerah tersebut, seperti Bongsan Talchum, Gangnyeong Talchum, dan Eunyul Talchum yang kini diakui sebagai Warisan Budaya Takbenda Nasional Korea. Ia juga berkontribusi pada pelestarian musik ritual Baebengigut dan tari pedang Haeju Geommu hingga akhirnya ditetapkan sebagai pemegang gelar resmi Seniman Tari Tradisional Bongsan Talchum.





Honamga

Pansori merupakan seni pertunjukan musik tradisional Korea yang biasanya berlangsung sangat lama. Sebelum cerita utama dimulai, penyanyi akan membawakan lagu-lagu pendek sebagai pemanasan pertunjukan dan sebagai pengantar bagi penonton. Lagu pembuka ini disebut danga yang umumnya dinyanyikan dengan lembut dan menenangkan. Berbeda dari lagu-lagu pansori yang biasanya menceritakan kisah sedih dan kisah jenaka, danga lebih sering menceritakan keindahan pemandangan alam yang disertai pesan-pesan moral yang mudah dipahami sehingga membantu membangun suasana pertunjukan sebelum pertunjukan utama dimulai.

Salah satu danga yang terkenal adalah Honamga atau Nyanyian Honam. Lagu ini menggambarkan berbagai tempat bersejarah dan pemandangan menakjubkan di wilayah Honam, sekaligus menampilkan tradisi masyarakatnya. Karena sarat dengan kebanggaan daerah, Honamga juga sering dianggap sebagai lagu simbolis masyarakat Honam.