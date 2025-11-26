Mengapa “Squid Game” Begitu Populer?

Drama “Squid Game” menceritakan kisah tentang orang-orang yang terlilit hutang. Mereka mempertaruhkan nyawa dengan berpartisipasi dalam permainan untuk memenangkan hadiah uang sebesar 45,6 milyar Won. “Squid Game” memunculkan permainan nostalgia anak-anak Korea yang mudah dimengerti, seperti “lampu merah, lampu hijau,” tantangan permen dalgona dan permainan kelereng sebagai kontes hidup dan mati. Sepanjang serinya, “Squid Game” mempertanyakan tentang struktur ekonomi kejam yang mendorong manusia hingga ke ambang batasnya, sesuatu yang dapat dipahami oleh para penonton di seluruh dunia.





Poster season pertama “Squid Game”

ⓒ NETFLIX

“Squid Game” Menarik Perhatian Dunia dan Memenangkan Emmy Menurut data statistik dari Netflix, “Squid Game” mencatat rekor tertinggi jam tonton terbanyak untuk seri berbahasa non-Inggris. Di tahun 2022, “Squid Game” menyapu penghargaan di enam kategori Penghargaan Emmy, termasuk sutradara, aktor pemeran utama, aktor tamu, efek visual, pertunjukan stunt dan desain produksi terbaik. Popularitas “Squid Game” menunjukkan bahwa K-Content dapat menembus batasan bahasa dan bersaing di pasar global.





Aktor dan sutradara “Squid Game,” Lee Jung-jae dan Hwang Dong-hyuk,

Aktor dan aktris pemeran utama “Squid Game” dan sutradara Hwang Dong-hyuk

ⓒ YONHAP News

K-Content Setelah Kesuksesan “Squid Game” Acara spesial yang menampilkan permainan “Squid Game”digelar di berbagai belahan dunia. Dengan suksesnya “Squid Game,” layanan OTT berlomba-lomba menanamkan modal untuk memproduksi konten Korea. Netflix dan layanan streaming global lainnya secara aktif memproduksi drama Korea yang dari awal prosesnya menargetkan pasar internasional.





Evolusi K-Content di Pasar Global

Pada akhirnya, “Squid Game” bukan hanya sekedar drama Korea yang sukses, namun juga membuka mata dunia akan budaya dan nuansa Korea kepada dunia. Set dalgona, kelereng dan kostum olahraga hijau yang muncul dalam seri tersebut menjadi pernak-pernik komersial yang populer. Melalui parodi dan budaya meme di media sosial, pengaruh K-Culture semakin besar. Melampaui sebuah tren sementara, K-Content kini memenang peran besar dalam menentukan arah budaya populer itu sendiri.



