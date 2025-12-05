Jung Kook dan Winter Digosipkan Pacaran, Agensi Tidak Berkomentar

ⓒ Big Hit Music, SM Entertainment

Member BTS, Jung Kook, dan member aespa, Winter, digosipkan tengah berparacan, namun agensi kedua pihak tidak memberikan komentar terkait rumor tersebut.

Menurut kabar dari industri musik pada tanggal 5 Desember, Jung Kook dan Winter memiliki tato serupa di lengan mereka yang diduga sebagai tato pasangan. Namun, hingga saat ini baik Jung Kook dan Winter, serta agensi kedua pihak belum mengonfirmasi ataupun mengelak rumor tersebut.

Sebelumnya, Jung Kook dan Winter pernah dikaitkan secara romantis dengan artis lain, namun agensi mereka dengan cepat memberikan pernyataan untuk mengelak rumor tersebut.

Mengingat keduanya adalah anggota grup K-Pop yang sangat populer, gosip tersebut menarik perhatian dari penggemar baik di Korea dan luar negeri.