Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Cari

Korean
Cari

Bahasa Indonesia

About KBS Go to KBS
Go Top

Park Na-rae Hiatus Terkait Dugaan Perilaku Buruk dan Prosedur Medis Ilegal

2025-12-08

KPOP Banget

ⓒ YONHAP News
Komedian Park Na-rae memutuskan untuk hiatus dari kegiatannya setelah munculnya kontroversi terkait dugaan dirinya berperilaku buruk dan menjalani perawatan medis secara ilegal.
Melalui akun media sosialnya pada tanggal 8 Desember, Park Na-rae mengungkapkan, “Saya memutuskan untuk menghentikan kegiatan penyiaran hingga semua isu terselesaikan dengan tuntas.” Park Na-re juga menyatakan keputusan tersebut diambil agar kehadirannya tidak memberikan dampak negatif kepada rekan-rekan kerjanya.
Pada hari Kamis, 4 Desember lalu, dua mantan manager Park Na-rae menuntutnya atas dugaan perlakuan buruk termasuk secara verbal dan fisik. 
Park Na-rae menyatakan pada hari Sabtu bahwa ia telah bertemu dengan para mantan manager tersebut untuk meluruskan kesalahpahaman, serta bertanggung jawab dan merenungkan situasi tersebut.
Namun, Park Na-rae kembali tersandung kontroversi terkait dugaan ia melakukan prosedur medis secara ilegal, yaitu menerima suntikan dan resep obat dari petugas medis yang tidak berizin. 
Park Na-rae debut di tahun 2006 sebagai komedian dan merupakan salah satu komedian tersukses di Korea Selatan.
List

Pilihan Editor

Close

Situs kami menggunakan cookie dan teknologi lainnya untuk memberikan Anda layanan yang lebih baik. Dengan terus menggunakan situs ini, Anda menyetujui penggunaan teknologi ini dan kebijakan kami. Detail >