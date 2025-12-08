Park Na-rae Hiatus Terkait Dugaan Perilaku Buruk dan Prosedur Medis Ilegal

ⓒ YONHAP News

Komedian Park Na-rae memutuskan untuk hiatus dari kegiatannya setelah munculnya kontroversi terkait dugaan dirinya berperilaku buruk dan menjalani perawatan medis secara ilegal.

Melalui akun media sosialnya pada tanggal 8 Desember, Park Na-rae mengungkapkan, “Saya memutuskan untuk menghentikan kegiatan penyiaran hingga semua isu terselesaikan dengan tuntas.” Park Na-re juga menyatakan keputusan tersebut diambil agar kehadirannya tidak memberikan dampak negatif kepada rekan-rekan kerjanya.

Pada hari Kamis, 4 Desember lalu, dua mantan manager Park Na-rae menuntutnya atas dugaan perlakuan buruk termasuk secara verbal dan fisik.

Park Na-rae menyatakan pada hari Sabtu bahwa ia telah bertemu dengan para mantan manager tersebut untuk meluruskan kesalahpahaman, serta bertanggung jawab dan merenungkan situasi tersebut.

Namun, Park Na-rae kembali tersandung kontroversi terkait dugaan ia melakukan prosedur medis secara ilegal, yaitu menerima suntikan dan resep obat dari petugas medis yang tidak berizin.

Park Na-rae debut di tahun 2006 sebagai komedian dan merupakan salah satu komedian tersukses di Korea Selatan.