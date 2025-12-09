Berhenti dari ‘Yoo Quiz” dan “2 Days & 1 Night,” Jo Se-ho Bantah Terlibat dengan Kelompok Preman

ⓒ YONHAP News

Komedian Jo Se-ho memutuskan untuk berhenti dari program TV, “Yoo Quiz on the Block” dan “2 Nights & 1 Day” seiring dengan memanasnya rumor bahwa dirinya terlibat dengan kelompok preman.

Pada tanggal 9 Desember, agensi Jo Se-ho, A2Z Entertainment, menyatakan bahwa, “Jo Se-ho merasa bertanggung jawab atas kesalahpahaman dan rumor yang menyebar tentang dirinya.”

A2Z menambahkan bahwa Jo Se-ho memutuskan untuk berhenti dari program tersebut dengan sukarela agar tim produksi yang bekerja keras tidak merasa terbebani. Pihaknya juga membantah rumor yang beredar bahwa dirinya terlibat ataupun menerima hadiah dari kelompok preman baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sebelumnya, sebuah foto So Je-ho dan seorang pria, yang diklaim sebagai anggota penting kelompok preman yang mengoperasikan berbagai situs judi ilegal, diunggah ke akun media sosial. Unggahan tersebut menuai respons keras dari netizen yang meminta agar Jo Se-ho berhenti dari kedua program televisi tersebut.

Jo Se-ho berjanji untuk kembali beraktivitas setelah meluruskan isu tersebut.