Aktris Legendaris Korea Kim Ji-mi Meninggal Dunia di Usia 85 Tahun

Aktris senior dan legendaris Korea, Kim Ji-mi, yang telah membintangi lebih dari 700 film, meninggal dunia di usia 85 tahun.

Federasi Pencipta Film Korea mengumumkan pada tanggal 10 Desember, bahwa Kim Ji-mi meninggal dunia di Amerika Serikat. Pihaknya menyatakan bahwa kabar tersebut disampaikan oleh sutradara Lee Jang-ho.

Kim Ji-mi, yang bernama asli Kim Myung-ja, lahir di Daedeok, Provinsi Chungcheong Selatan di tahun 1940. Mendiang debut sebagai aktris melalui film “Twilight Train” garapan sutradara Kim Ki-young di tahun 1957.

Selain akting, Kim Ji-mi juga aktif sebagai produser dan memiliki rumah produksinya sendiri, Jimi Film, yang didirikan pada tahun 1985.

Dikenal sebagai “Elizabeth Taylor” versi Korea, Kim Ji-mi menikah dan bercerai dengan sutradara Hong Sung-ki, aktor Choi Moo-ryong dan penyanyi Na Hoon-ah.

Federasi Pencipta Film Korea tengah mempersiapkan piagam tokoh perfilman khusus untuk mengenang Kim Ji-mi.