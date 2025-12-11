Polisi Menggeledah Agensi Psy Terkait Dugaan Penyalahgunaan Obat Tidur

ⓒ P NATION

Menurut laporan dari Yeonhap News pada tanggal 11 Desember, pada tanggal 4 Desember lalu Kantor Kepolisian Seodaemun di kota Seoul telah melakukan penggeledahan kantor agensi Psy, P Nation, dan menyita kendaraan miliknya atas kasus dugaan penyalahgunaan obat tidur.

P Nation mengungkapkan, “Kami secara aktif berkooperasi memenuhi permintaan otoritas dan akan terus mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan prosedur legal di masa depan.”

Psy dituduh menerima resep obat psikotropi Xanax dan Steelox, yang seharusnya dilakukan melalui konsultasi tatap muka, melalui pihak ketiga dari sebuah rumah sakit universitas di Seoul sejak tahun 2022 hingga baru-baru ini.

Sebelumnya, Psy menyatakan bahwa ia menderita insomnia dan menggunakan obat tidur sesuai dengan resep dokter dan tidak menggunakan pihak ketiga.

Baik profesor, Psy dan pihak ketiga tersebut tengah diperiksa oleh pihak kepolisian.