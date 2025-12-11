Sugungga / Jisangdaemok / Dongjitdal

Sugungga

Pansori Sugungga adalah sebuah pertunjukan tradisional yang mengisahkan usaha seekor kura-kura membawa seekor kelinci ke istana naga di dasar laut. Sang kura-kura ingin mengambil hati kelinci sebagai penawar racun untuk menyembuhkan raja naga yang sedang sakit. Ia merayu kelinci dengan iming-iming jabatan. Usaha itu hampir gagal ketika seekor rubah memperingatkan bahwa makhluk darat tak akan bisa hidup di laut dan bahwa pergi ke tempat asing bisa membawa celaka. Meski sempat sadar, kelinci kembali bimbang ketika kura-kura mengatakan bahwa menolak ajakannya berarti kehilangan keberuntungan besar di depan mata.

Kisah ini memuat pesan moral tentang sifat tamak dan mudah terpengaruh bujuk rayu yang sering kali membuat manusia mengabaikan nasihat bijak dari orang-orang di sekelilingnya. Dalam kisah ini kelinci akhirnya malah memohon untuk ikut kura-kura, keputusan yang membuatnya dalam situasi bahaya. Suasana yang menegangkan itu digambarkan dengan jelas dalam salah satu lagu Sugungga. Lirik lagu itu menceritakan adegan kelinci mengikuti kura-kura menuju istana naga di laut.





Jisangdaemok

Cho Youngsuk adalah bintang opera klasik Korea atau gukgeuk (국극) yang menjadi saksi hidup masa kejayaan opera perempuan Korea. Cho lahir pada tahun 1934. Ia memulai kariernya pada usia 17 tahun ketika bergabung dengan kelompok gukgeuk pada 1951. Meski ibunya menentang pilihannya menjadi seniman, perjalanan hidup dan situasi Perang Korea justru menuntunnya kembali ke dunia panggung, terutama setelah bertemu lagi dengan ayahnya yang menjadi guru vokal di kelompok opera tersebut. Cho menjalani latihan keras sebelum akhirnya mendapatkan peran pertamanya sebagai Bangja. Walaupun masa kejayaan gukgeuk meredup, ia tetap aktif berkarya hingga tahun lalu saat berusia 91 tahun.

Pengalamannya di dunia seni pertunjukan juga membawanya menguasai seni pertunjukan boneka kaki tradisional, baltal, hingga pada tahun 2012 ia ditetapkan sebagai pemegang Warisan Budaya Takbenda untuk seni pertunjukan itu. Sepanjang kariernya, Cho telah merevitalisasi banyak lagu lama yang hampir punah dan merekamnya menjadi album yang masih diwariskan hingga sekarang. Sebagai panutan generasi muda, Cho tetap tampil bersama murid-muridnya. Salah satunya dalam pertunjukan opera klasik Korea yang mengisahkan bidadari dan penebang kayu.





Dongjitdal

Selama ini gisaeng sering disalahpahami hanya sebagai pendamping minum arak pada masa Joseon. Padahal mereka adalah seniman berpendidikan yang harus menguasai banyak kemampuan di berbagai bidang. Seorang gisaeng harus cerdas, mampu berbicara dengan bangsawan dan cendekiawan, serta terampil dalam seni, seperti puisi, musik, tari, melukis, dan permainan alat musik. Keahlian yang beragam inilah yang menjadi syarat agar mereka dapat menghibur tamu-tamu kelas atas. Myeonggi adalah sebutan gisaeng yang memiliki kemampuan luar biasa seperti itu dan salah satu yang paling terkenal dalam sejarah adalah Hwang Jini.

Hwang Jini dikenal melalui lagu sijo karyanya yang berjudul Dongjitdal atau Bulan Sebelas. Meskipun kini dibaca sebagai puisi, karya ini pada awalnya merupakan lirik lagu yang dinyanyikan dengan melodi lambat bergaya isudaeyeop. Jika puisi ini dibaca, hanya membutuhkan waktu singkat, tetapi bila dilagukan, bisa berlangsung hingga 10 menit.