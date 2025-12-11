Episode 37. Fenomena K-POP Global, BTS

Awal K-POP dan Idol Generasi Pertama

Debutnya grup Seotaji and Boys di tahun 1992 merupakan momen penting dalam sejarah K-POP. Seotaiji and Boys membawa budaya kaum muda ke rana mainstream, memadukan musik hip-hop, rock dan dance, yang mengubah alur musik populer di Korea. Setelah itu, mulai pertengahan hingga akhir tahun 1990-an, grup K-POP generasi pertama, seperti H.O.T dan Sechs Kies bermunculan dan menguasai pasar musik lokal. Di tahun 2000-an, dimulai debutnya BoA, artis K-POP generasi kedua seperti TVXQ dan Wonder Girls mulai menarik perhatian Jepang dan Asia Tenggara, memperkenalkan K-POP ke negara-negara Asia.





Seotaiji and Boys, H.O.T, Sechs Kies, TVXQ, BoA

Pengaruh Global PSY dan “Gangnam Style” Lagu PSY, “Gangnam Style,” berbeda dengan lagu K-POP pada umumnya. Namun, berkat YouTube, yang saat itu masih dianggap sebagai media baru, “Gangnam Style” menjadi viral, yang berdampak pada meningkatnya perhatian terhadap K-POP. PSY memegang peran penting dalam masuknya K-POP ke pasar Amerika Serikat, yang berkembang hingga ke seluruh dunia.





PSY “Gangnam Style” “Tarian kuda” dari video musik “Gangnam Style” yang viral di seluruh dunia

ⓒ KBS

BTS dan Meledaknya Popularitas K-POP Secara Global BTS debut di tahun 2013 dengan single “No More Dream” dan secara perlahan, nama mereka mulai dikenal di dunia. Mulai dari penghargaan “Top Social Artist” di ajang Billboard Awards pada tahun 2017, menduduki peringkat satu di tangga lagu Billboard HOT 100 melalui single “Dynamite” di tahun 2020, sebagai artis Korea, BTS memecahkan berbagai rekor baru. Berbeda dengan merilis album dengan konsep jangka pendek yang digunakan artis K-POP pada umumnya, BTS menggunakan konsep jangka panjang dengan merilis album trilogi yang mengandung pesan positif untuk para penggemar. Pengaruh BTS melampaui batas musik dan merambah ke dunia sosial melalui pidato dan kampanye PBB, yang memberikan inspirasi bagi fandom mereka, ARMY, untuk mengikuti jejak langkah BTS.





BTS

ⓒ KBS

BTS sebagai “Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan

Generasi Muda dan Pekerja Seni”, 2021

ⓒ KBS

Penampilan BTS, “Permission to Dance” di markas besar PBB, 2021

ⓒ KBS

Comeback BTS dan Masa Depan K-POP Selama BTS hiatus demi menjalankan wajib militer, pasar K-POP telah berkembang dan berevolusi dengan pesat. Belum lama ini, anggota BLACKPINK, Rosé memperoleh nominasi untuk kategori lagu dan rekaman terbaik pada Penghargaan Grammy 2026. Grup and idola K-POP generasi empat dan lima dengan aktif menghiasi panggung-panggung global dan menciptakan tren baru. Kembalinya BTS ke dunia musik sebagai satu grup di tahun 2026 mendatang menjadi momen yang sangat dinantikan. Perpaduan narasi dan evolusi musik masing-masing anggotanya pun diharapkan dapat menjadi indikator penting berlangsungnya perkembangan dan ekspansi K-POP.



