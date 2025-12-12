HYBE Promotor Top No. 4, Stray Kids Artis Tur Terbesar No. 10 Dunia Dalam Satu Tahun Terakhir

ⓒ HYBE, JYP Entertainment

HYBE menduduki peringkat empat dunia agensi yang memperoleh penghasilan terbesar melalui tur dalam satu tahun terakhir.

Menurut data Box Score dari Billboard pada tanggal 12 Desember, HYBE berhasil menghasilkan total lebih dari 469,2 juta dolar AS melalui rangkaian tur artis-artisnya untuk periode 1 Oktober 2024 hingga 30 September 2025, dan menduduki peringkat empat daftar “Top Promoters.”

Sementara Stray Kids menjadi satu-satunya artis K-Pop yang memasuki daftar 10 besar tur berpengasilan terbanyak, “Top Tours” dalam periode yang sama, dengan 31 konser, 1,3 juta tiket dan total penjualan 185,7 juta dolar AS.

SEVENTEEN menjadi artis tur K-Pop terbesar dunia setelah Stray Kids di posisi ke-17 dengan penjualan 142,4 juta dolar AS, disusul oleh j-hope dengan total penjualan 79,9 juta dolar AS di posisi ke-32 dan ENHYPEN dengan total penjualan 76,1 juta dolar AS di posisi ke-37.

Posisi pertama “Top Tours” dalam satu tahun terakhir dipegang oleh band asal Inggris, Coldplay dengan penjualan 464,9 juta dolar AS.