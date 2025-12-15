Batal Hadir di Fanmeeting EXO, Lay Meminta Maaf kepada Fans

ⓒ YONHAP News

Member EXO, Lay, meminta maaf kepada penggemar karena batal menghadiri fanmeeting EXO pada hari Minggu, 14 Desember 2025.

Melalui akun media sosialnya, Weibo, pada tanggal 15 Desember, Lay mengungkapkan bahwa dirinya terpaksa batal menghadiri fanmeeting EXO di Korea karena harus menghadiri acara penting yang digelar oleh Teater Nasional China, dan meminta maaf kepada para member EXO, agensi dan para penggemar.

Semula Lay dijadwalkan untuk turut tampil dalam jumpa fans “EXO’verse” yang digelar di Inspire Arena, Incheon, Korea Selatan pada tanggal 14 Desember. Lima anggota EXO, Suho, Chanyeol, D.O, Kai dan Sehun menghadiri fanmeeting pertama EXO setelah seluruh anggotanya menuntaskan wajib militer tersebut.

EXO akan merilis album studio baru pada tanggal 19 Januari 2025. Member Chen, Baekho dan Xiumin, yang saat ini tengah bersengketa terkait kontrak aktivitas individu dengan label SM Entertainment, tidak akan berpartisipasi dalam album tersebut.