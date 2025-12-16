Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Tuntas Wamil, TAEYONG NCT Akan Gelar Konser Solo Mulai Bulan Januari

2025-12-16

KPOP Banget

ⓒ SM Entertainment
Member merangkap leader boygrup NCT, TAEYONG, yang baru saja menuntaskan wajib militernya, dijadwalkan untuk menggelar konser solo pada bulan Januari mendatang.
Menurut SM Entertainment pada tanggal 16 Desember, TAEYONG akan menggelar konser solo “TY TRACK - REMastered” pada tanggal 24 dan 25 Januari di kota Seoul, dan disusul di kota-kota Asia lainnya, termasuk Jakarta, Yokohama, Macau, Bangkok dan Kuala Lumpur.
TAEYONG menyelesaikan wajib militernya pada hari Minggu, 14 Desember 2025. Ia merupakan anggota NCT pertama yang menuntaskan wajib militer. 
