Key SHINee Akui Perawatan Medis di Rumah, Memutuskan Mundur dari Program TV

Setelah bungkam selama beberapa hari, member SHINee, Key, mengakui bahwa ia merima perawatan suntikan di rumah dari seorang wanita yang diduga juga memberikan layanan medis secara ilegal kepada komedian Park Na-rae.

Pada tanggal 17 Desember, melalui agensinya, SM Entertainment, Key meminta maaf dan mengakui bahwa ia juga menerima perawatan medis dari wanita bermarga Lee yang dijuluki “jusa imo” atau “bibi pemberi suntik” tersebut.

Menurut Key, ia mengunjungi klinik Lee atas rekomendasi kenalannya dan tidak mengetahui bahwa Lee tidak memiliki ijin praktik resmi.

SM menambahkan bahwa di bulan ini, Key menjalani konser di beberapa kota Amerika Serikat, yang menyebabkan pihaknya terlambat memberikan pernyataan.

Key memutuskan untuk mundur dari serangkaian program TV yang dibintanginya saat ini, termasuk “I Live Alone” dan “Amazing Saturday.”

Pekan lalu, melalui foto yang diunggah oleh Lee di akun media sosialnya, terungkap bahwa ia memiliki koneksi dengan Key.