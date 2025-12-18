Yoon Bomi Apink dan Produser Rado Akan Menikah Bulan Mei Tahun Depan

ⓒ WITH US Entertainment, Highup Entertainment

Member Apink, Yoon Bomi, dan produser Rado akan menikah pada bulan Mei tahun 2026 setelah berpacaran selama sembilan tahun.

Agensi Bomi, WithUs Entertainment mengonfirmasi kabar tersebut pada tanggal 18 Desember. Bomi juga mengunggah foto berupa surat yang dituliskan untuk penggemarnya di fan cafenya.

“Saya telah mengambil keputusan untuk menjalani masa depan saya bersama seseorang yang selama ini telah mendampingi saya dan saling berbagi baik di saat bahagia maupun saat menghadapi tantangan,” tulis Bomi.

Bomi juga berjanji untuk terus aktif sebagai member Apink dan membalas dukungan para Panda (nama fandom).

Bomi dan Rado diketahui mulai berpacaran sejak tahun 2017.

Rado dikenal sebagai produser utama girlgrup STAYC, dan juga menciptakan lagu untuk artis K-Pop lainnya, di antaranya Apink, TWICE dan Chung Ha.

Apink dijadwalkan merilis album mini ke-11, “RE:LOVE” untuk merayakan ulang tahun debut mereka yang ke-15 pada tanggal 5 Januari mendatang.