Amazing Grace / Seoul Josanggunung Daegamtaryeong / Jeukheung Sanjo

Amazing Grace

John Newton adalah seorang pelaut kelahiran London pada tahun 1725. Awalnya ia mengikuti jejak ayahnya menjadi seorang kapten dan terjun dalam perdagangan budak, profesi yang saat itu dianggap paling menguntungkan bagi para pelaut. Hidupnya berubah drastis setelah kapal yang ia pimpin diterjang badai besar. Dalam situasi genting antara hidup dan mati, John hanya bisa berdoa dan setelah selamat dari badai itu, ia mulai mempelajari Alkitab sebagai ungkapan syukur. Tidak lama kemudian, ia meninggalkan pekerjaannya sebagai kapten kapal dan mengabdikan diri sebagai pendeta Gereja Anglikan. Sebagai bentuk penyesalan atas masa lalunya dan rasa syukur atas keselamatan yang ia yakini sebagai anugerah Tuhan, John Newton menulis lagu Amazing Grace. Liriknya menggambarkan perjalanan seorang pendosa yang mendapatkan belas kasih dan dituntun menuju jalan yang terang.





Seoul Josanggunung Daegamtaryeong

Kim Yugam adalah seorang maestro perempuan pemegang gelar Seniman Tradisional Warisan Budaya Takbenda Korea untuk seni ritual Seoul Saenamgut, sebuah upacara megah dan sangat rinci yang bertujuan mengantar arwah menuju surga. Ia berasal dari keluarga dukun ternama, tetapi tidak menjadi dukun secara garis keturunan seperti ibunya. Kim menjadi seorang dukun gangshinmu setelah mengalami kerasukan roh saat masih kecil. Peristiwa kerasukan pada usia enam tahun membuatnya terbaring kaku selama berbulan-bulan, hingga akhirnya ia menjalani upacara naerimgut pada usia 9 tahun dan mulai belajar dukun langsung dari ibunya.

Bakat bernyanyinya yang luar biasa membuat Kim memenangkan lomba menyanyi di Festival Seni Rakyat Joseon pada tahun 1937 ketika baru berusia 13 tahun. Sejak saat itu, ia aktif melestarikan berbagai ritual shamanisme Seoul, khususnya Seoul Saenamgut. Ketika ritual ini ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda Korea pada 1996, Kim diakui sebagai pemegang gelar resminya. Kim juga dikenal sebagai sosok yang menata ulang dan mewariskan tradisi tersebut kepada generasi muda. Ia sangat terkenal dalam membawakan lagu-lagu Daegamtaryeong sehingga para penggemarnya menjulukinya Daegambang.





Jeukheung Sanjo

Banyak orang mengenal Ureuk sebagai pencipta alat musik gayageum, tetapi menurut catatan sejarah, alat musik gayageumdiciptakan oleh Raja Gasil dari Kerajaan Gaya. Ureuk adalah orang yang menciptakan musik-musik yang cocok untuk dimainkan dengan alat musik itu. Setelah Kerajaan Gaya runtuh, ia membawa gayageum ke Kerajaan Silla. Sejak saat itu, bentuk asli gayageum hampir tidak berubah selama lebih dari seribu tahun. Jenis gayageum tradisional yang mempertahankan bentuk kunonya itu disebut jeongak gayageum atau beopgeum. Akan tetapi pada akhir periode Joseon, muncul sanjo gayageum yang berukuran lebih kecil, memiliki senar lebih rapat dan lebih tipis sehingga memungkinkan permainan yang cepat dan variatif sesuai karakter musik sanjo.

Ketika budaya Barat mulai masuk ke Korea, kebutuhan panggung besar dan repertoar musik yang lebih luas mendorong lahirnya berbagai inovasi gayageum. Dari yang awalnya hanya 12 senar, kini berkembang menjadi versi 13 hingga 25 senar dan dengan bahan senar yang tidak lagi terbatas pada benang sutra, tetapi juga logam dan serat sintetis. Salah satu bentuk pengembangan itu adalah cheol gayageum, yakni gayageum bersenar logam dengan kotak resonansi mirip sanjo gayageum. Suaranya lebih tinggi, nyaring, dan memiliki gema panjang sehingga sering digunakan sebagai pengiring pertunjukan tari.