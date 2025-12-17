Episode 38. Musisi Klasik Asal Korea yang Bersinar di Panggung Dunia

K-Classic di Tahun 2025

Di tahun 2025, sejumlah musisi klasik asal Korea Selatan mendapatkan pengakuan dunia. Konduktor ternama Jung Myung-whun ditunjuk sebagai dirketur salah satu dari rumah opera paling terkenal dunia, Teatro alla Scala di Italia. Resmi di buka pada tahun 1778, Jung Myun-whun adalah direktur asal Asia pertama La Scala, yang menandakan betapa pesatnya perkembangan K-Classic atau musik klasik di Korea. Penyanyi sopran legendaris, Somi Jo juga menerima piagam budaya “Commandeur” dari pemerintah Prancis.





Konduktor Jung Myung-whun bersama Orkestra Simfony KBS (Kiri),

penyanyi sopran Somi Jo (Kanan)

ⓒ KBS

Sejarah Perkembangan Musik Klasik di Korea Musik klasik mulai berkembang di Korea pada tahun 1960-an dengan kemunculan para musisi klasik Korea generasi pertama. Pianis Paik Kun-woo menarik perhatian dunia melalui reperoarnya yang luas dan interpretasinya yang dalam di pertunjukan pusat kesenian dua seperti New York dan Paris. Komponis Yun Isang juga menjadi salah satu pelopor musik klasik Korea dengan musik klasik kontemporernya. Sedangkan Trio Chung, yang terdiri dari violinis Chung Kyung-hwa, cellist Chung Myung-hwa dan pianis Chung Myung-whun menunjukkan kesiapan K-Classic tampil di panggung internasional.





Orkestra Simfoni KBS

ⓒ KBS

Dimulainya Era K-Classic Memasuki tahun 2000-an, musisi klasik generasi muda mulai bermunculan dan mencetak berbagai prestasi di kompetisi internasional. Di Tahun 2015, pianis Cho Seong-jin menjadi pianis Korea pertama yang memenangkan Kompetisi Chopin dan mengubah arah musik klasik di Korea. Di tahun 2022, pianis Lim Yun-chan memenangkan Kompetisi Van Cliburn, sekaligus menjadi pemenang termuda dalam sejarah kompetisi tersebut. Era K-Classic, atau musik klasik yang dibawakan oleh artis Korea pun dimulai.





Pianis Cho Seong-jin di Kompetisi Choping, 2015 (Kiri),

Pemenang Kompetisi Van Cliburn 2022, pianis Lim Yun-chan (Kanan)

Mengapa Dinamakan K-Classic? Menurut pakar musik, perkembangan pesat musik klasik di Korea adalah hasil dari latihan intensif dan struktur pendidikan yang mendukung. Belakangan ini juga semakin banyak musisi klasik asal Korea yang meraih nominasi dalam penghargaan musik klasik internasional, menciptakan gelombang yang disembut dengan K-Classic. Pertumbuhan K-Classic bukan hanya sekedear fenomena sesaat, namun telah menjadi bagian dari lanskap musik klasik dunia.



