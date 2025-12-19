YoonA Girls’ Generation Rilis Single Solo “Wish to Wish”

ⓒ SM Entertainment

Member Girls’ Generation merangkap aktris, YoonA, akan merilis single solo berjudul “Wish to Wish” hari ini, Jumat, 19 Desember, pukul 18.00 KST.

“Wish to Wish” adalah lagu pop bertempo sedang yang memiliki nuansa musik tahun ’80-an, dengan perpaduan orkestra dan suara lembut YoonA.

Menurut agensi YoonA, SM Entertainment, “Lagu ini merupakan hadiah akhir tahun dari YoonA kepada para penggemarnya atas dukungan yang telah diberikan.” YoonA juga turut berpartisipasi dalam proses penulisan liriknya.

YoonA akan membawakan lagu ini pada acara jumpa fans drama “Bon Appétit, Your Majesty” yang akan digelar pada hari Sabtu, 20 Desember.