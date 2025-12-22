BTS Telah Rampung Merekam Album Comeback, Dirilis Musim Semi 2026

ⓒ Big Hit Music

BTS mengumumkan bahwa mereka telah merampungkan proses perekaman untuk album comeback mereka, yang rencananya akan dirilis pada musim semi tahun depan.

Melalui siaran “live” di komunitas fan Weverse pada hari Minggu, 21 Desember, ketujuh member BTS berkumpul dan menyampaikan harapan untuk album baru dan tahun 2026 mendatang.

“Ayo kita jadikan tahun 2026 tahunnya BTS,” ungkap RM. Ia juga menambahkan bahwa mereka tengah mempersiapkan sesuatu yang besar untuk para fan.

Member BTS juga mengungkapkan bahwa proses rekaman telah selesai beberapa bulan yang lalu, namun masih dalam proses penyuntingan dan produksi.

BTS dijadwalkan untuk comeback dan menggelar tur sebagai grup awal tahun 2025. Album kali ini merupakan album pertama BTS sejak para anggotanya menuntaskan wajib militer tahun 2024 lalu.