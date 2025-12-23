“Single’s Inferno 5” Akan Ditayangkan di Netflix Bulan Januari

ⓒ NETFLIX

Program hiburan populer Netflix “Single’s Inferno” akan menyiarkan season kelimanya pada bulan Januari mendatang.

Menurut Netflix pada tanggal 23 Desember, seri orisinal Netflix tersebut akan ditayangkan mulai tanggal 20 Januari 2025, dan merupakan program hiburan Korea pertama yang mencapai season kelima di OTT global tersebut.

Season pertama “Single’s Inferno” memasuki daftar 10 besar program hiburan Netflix saat dirilis, sementara season kedua dan ketiga menduduki peringkat pertama, masing-masing selama empat dan lima minggu berturut-turut.

Produser “Single’s Inferno 5” menyatakan bahwa di season kali ini akan menampilkan hubungan menarik para peserta yang belum pernah ditampilkan sebelumnya.