SUNWOO ENHYPEN Mendapat Penghargaan dari Kementerian Luar Negeri Korsel

2025-12-24

KPOP Banget

ⓒ BELIFT LAB
Member ENHYPEN, SUNWOO, mendapatkan “Penghargaan Kontribusi Sosial Korea” dari Kementerian Luar Negeri Korea Selatan.
Menurut informasi dari agensinya, BELIFT LAB, pada tanggal 24 Desember, SUNWOO memperoleh penghargaan tersebut atas kontribusi sosialnya, baik melalui donasi, perbuatan baik, kegiatan sukarela, yang mendorong fandomnya untuk turut berpartisipasi, seperti “ENHYPEN SUNWOO Challenge.”
SUNWOO menyatakan bahwa ia mulai memberikan donasi untuk membantu banyak orang, yang kini berubah menjadi sebuah tanggung jawab untuk memberikan dampak positif bagi masyakarat.
