Episode 39. Peraih Penghargaan Sastra Nobel, Novelis Han Kang

Han Kang, Penulis Wanita Asia Pertama yang Dianugerahkan Penghargaan Sastra Nobel

Di bulan Desember 2024 nooelis asal Korea Selatan, Hang Kang, dianugerahi Penghargaan Sastra Nobel, menjadikannya penulis wanita Asia pertama yang memenangkan penghargaan sastra dari institusi asal Swedia tersebut. Memalui karya seperti "Human Acts" dan "I Do Not Bid Farewell," dipuji karena mengangkat tema tragedi bersejarah Korea sebagai isu kekerasan dan trauma manusia yang universal.





Novelis Han Kang pada upacara Penghargaan Sastra Nobel, 2024

ⓒ KBS

Dunia Sastra Han Kang Han Kang mulai mendapatkan perhatian dunia sastra pada tahun 1993 melalui puisi karyanya, “Winter in Seoul,” dan resmi debut sebagai penulis melalui cerita pendek “The Scarlet Anchor.” Di tahun 2016, novel “The Vegetarian, ” yang mengandung alegori dan simbolisme tentang seorang wanita yang menolak kekerasan, memenangkan Penghargaan Sastra Internasional Man Booker. Gaya bahasanya yang puitis menjadi ciri khas karya tulis Han Kang.





Han Kang, putri dari penulis ternama Han Seung-won, bersama penerjemah novelnya, Deborah Smith, menghadiri Penghargaan Sastra Internasional Man Booker

ⓒ KBS

Peraih Penghargaan Man Booker, novel “The Vegetarian”

ⓒ KBS

Sastra Korea Mulai Mencuri Perhatian Bahkan Sebelum Hang Kang Mendapatkan Penghargaan Nobel Karya-karya penulis Korea seperti Hwang Sok-yong, Shin Kyung-sook dan Kim Young-ha telah diterjemahkan dalam Bahasa Inggris, Prancis, Jerman dan bahasa lainnya. Namun permintaan pasar internasional akan sastra Korea masih terbatas. Penyair Ko Un dan novelis Hwang Sok-yong juga pernah dinobatkan sebagai calon penerima Penghargaan Sastra Nobel, namun tidak berhasil memenangkannya. Salah satu faktor utamanya adalah kesulitan menerjemahkan nuansa dan emosi sastra Korea dalam bahasa asing.





LTI Korea

ⓒ KBS

Dimulainya Era K-Literature Penganugerahan Penghargaan Sastra Nobel kepada Han Kang mengubah sastra Korea di pasar global. Penulis seperti Bora Chung dan Kim Hye-sun meraih nominasi di berbagai penghargaan sastra dan perusahaan penerbitan internasional. Toko-toko buku bahkan memiliki seksi khusus “Sastra Korea.” Jaringan penerjemah multilingual, bukan hanya bahasa Inggris saja, telah menguat. Dengan meningkatnya popularias K-Content, karya-karya sastra Korea pun kini menjadi bagian penting dari penyebaran konten budaya Korea dan dimulainya era K-Literature.





Penyair Kim Hye-sun (Kiri), Penulis “Cursed Rabbit,” Bora Chung (Kanan)

ⓒ KBS