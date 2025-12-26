Drama Hyun Bin dan Jung Woo-sung, “Made in Korea” No. 1 Disney+ Korea

ⓒ Disney plus

Drama “Made in Korea,” yang dibintangi oleh Hyun Bin dan Jung Woo-sung berhasil menduduki peringkat satu di platform Disney+ Korea dan nomor enam Disney+ chart global, menurut data dari Flick Patrol.

“Made in Korea,” yang dirilis pada tanggal 24 Desember, menceritakan tentang seorang pria (Hyun Bin), yang berusaha untuk mencapai kekayaan dan kekuasaan tertinggi dengan memanfaatkan kekacauan yang terjadi di Korea pada tahun 1970-an. Sementara itu, seorang jaksa (Jung Woo-sung) berusaha untuk menangkapnya.

“Made in Korea” terdiri dari total enam episode. Dua episode dirilis pada tanggal 24 Desember, dua episode pada tanggal 31 Desember, satu episode tanggal 7 Januari dan episode terakhir pada tanggal 14 Januari.