Film Park Chan-wook “No Other Choice” Tayang di Bioskop Bulan Januari

2025-12-26

ⓒ CJ ENM
Film terbaru garapan sutradara Park Chan-wook, “No Other Choice,” yang dibintangi oleh Lee Byung-hun dan Son Ye-jin akan mulai ditayangkan di bioskop Korea Selatan bulan Januari.
Menurut media Amerika Serikat, Headline, film “No Other Choice” ditayangkan terlebih dahulu di lima kota Amerika Serikat, yaitu Austin, Chicago, Los Angeles, New York dan San Francisco pada tanggal 25 Desember, sebelum ditayangkan di seluruh dunia, termasuk Korea Selatan pada bulan Januari.
“No Other Choice” menceritakan tentang seorang pria yang dipecat setelah 25 tahun bekerja. Putus asa, ia menggunakan segala cara untuk menyingkirkan kompetisi demi mendapatkan pekerjaan yang ia inginkan.
Pertama kali ditayangkan pada Festival Film Venesia pada tanggal 24 September lalu, sejauh ini, “No Other Choice” menerima nilai 99% dari kritikus film di situs Rotten Tomatoes. 
