NewJeans: Hanni Resmi Kembali ke ADOR, Danielle Putus Kontrak dan Minji dalam Tahap Diskusi

Kemungkinan NewJeans kembali beraktivitas dengan kelima member lengkap sirna, setelah diumumkan bahwa Hanni resmi kembali ke ADOR, sementara Danielle memutuskan kontrak eksklusifnya.

“Hanni memutuskan untuk tetap bersama ADOR, menghormati keputusan pengadilan,” ungkap ADOR pada tanggal 29 Desember. “Dalam kasus Danielle, sulit baginya untuk kembali beraktivitas sebagai member NewJeans dan artis di bawah ADOR, karena itu kami mengambil keputusan untuk mengakhiri kontrak eksklusifnya per hari ini.”

Menurut ADOR, pihaknya menilai bahwa mantan CEO ADOR, Min Hee-jin, dan salah satu anggota keluarga Daniella bertanggung jawab secara hukum atas perpecahan yang terjadi antara ADOR dan pada anggota NewJeans.

Dua member NewJeans lainnya, Hyein dan Harin memutuskan untuk kembali secara resmi ke bawah naungan ADOR bulan November lalu. ADOR menambahkan, saat ini pihaknya masih dalam tahap diskusi mengenai status member Minji.