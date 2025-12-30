Pasangan Hyun Bin dan Son Ye-jin Donasikan 200 Juta Won untuk Rumah Sakit Samsung

ⓒ MSTEAM Entertainment

Pasangan selebriti Hyun Bin dan Son Ye-jin mendonasikan dana sebesar 200 juta untuk Rumah Sakit Samsung.

Menurut agensi Hyun Bin, VAST Entertainment pada tanggal 30 Desember, donasi tersebut digunakan untuk membantu biaya pengobatan pasien anak-anak, remaja, dan pasien dewasa yang tidak mampu.

Donasi tersebut bukan yang pertama kalinya di tahun ini bagi lawan main drama “Crash Landing on You” tersebut.

Sebelumnya, Hyun Bin dan Son Ye-jin juga mendonasikan dana sebesar 150 juta won untuk Rumah Sakit Asan dan Samsung.