Pasangan Hyun Bin dan Son Ye-jin Donasikan 200 Juta Won untuk Rumah Sakit Samsung

2025-12-30

Pasangan selebriti Hyun Bin dan Son Ye-jin mendonasikan dana sebesar 200 juta untuk Rumah Sakit Samsung.
Menurut agensi Hyun Bin, VAST Entertainment pada tanggal 30 Desember, donasi tersebut digunakan untuk membantu biaya pengobatan pasien anak-anak, remaja, dan pasien dewasa yang tidak mampu. 
Donasi tersebut bukan yang pertama kalinya di tahun ini bagi lawan main drama “Crash Landing on You” tersebut. 
Sebelumnya, Hyun Bin dan Son Ye-jin juga mendonasikan dana sebesar 150 juta won untuk Rumah Sakit Asan dan Samsung.
