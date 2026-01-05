Grup BTS akan Kembali dengan Album Baru dan Tur Dunia

ⓒ Big Hit Music

BTS dikabarkan akan melakukan comeback pada 20 Maret pukul 13.00 dengan merilis album reguler kelima. BTS menyampaikan informasi tersebut hari Senin (05/01) tengah malam melalui aplikasi Weverse.





Album kelima ini menandai kembalinya BTS setelah 6 tahun 1 bulan sejak album keempat Map of the Soul: 7 yang dirilis pada Februari 2020.





Album ini dikabarkan akan berisi total 14 lagu.





Agensi BigHit Music menjelaskan, “Kami mencurahkan banyak upaya untuk menggambarkan ‘BTS masa kini’ ke dalam album ini,” serta menambahkan bahwa setiap lagu merefleksikan emosi dan pergulatan yang dirasakan secara mendalam oleh para anggota sepanjang perjalanan mereka.





Album ini memuat kisah BTS sekaligus pesan yang ingin disampaikan kepada para penggemar yang senantiasa setia mendampingi mereka.





BTS akan mengumumkan jadwal tur dunia mereka pada tanggal 14 Januari melalui web resmi baru (2026bts.com) dan akan secara bertahap merilis informasi terkait album baru serta tur dunia mereka.