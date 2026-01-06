Ucapan Belasungkawa untuk Mendiang Aktor Ahn Sung-ki Terus Berlanjut

ⓒ Artist company

Ucapan duka atas kepergian aktor legendaris Korea Selatan, Ahn Sung-ki, terus berlanjut hingga hari kedua.





Para rekan sesama aktor dan penyanyi menyampaikan belasungkawa melalui media sosial dengan mengunggah foto bunga krisan dan foto Ahn untuk mengenang kepergiannya.





Putra sulung Ahn Sung-ki, Ahn Da-bin, menyampaikan rasa terima kasih atas doa dan kunjungan dari rekannya dengan mengunggah foto bunga krisan dan menuliskan pesan melalui media sosialnya.





Sebelumnya, Ahn Da-bin sempat membagikan foto sampul album film "To the Starry Island (1993)" sebagai ungkapan duka. Film tersebut merupakan karya yang dibintangi Ahn Sung-ki, dengan Ahn Da-bin tampil sebagai aktor cilik.





Rumah duka yang disiapkan di Rumah Sakit St. Mary Seoul terus kedatangan pelayat hingga hari kedua. Aktor Jung Woo-sung dan Lee Jung-jae, yang merupakan junior Ahn, turut mendampingi keluarga di rumah duka dan dijadwalkan ikut mengangkut jenazah saat upacara pemakaman yang akan dilaksanakan pada 9 Januari pukul 06.00 pagi.





Sementara itu, Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Korea Selatan menganugerahkan Medali Kebudayaan Geumgwan kepada Ahn Sung-ki. Pemerintah menyatakan penghargaan tersebut diberikan atas jasanya selama lebih dari 60 tahun dalam perkembangan dan kemajuan perfilman Korea.





Ahn Sung-ki wafat pada usia 74 tahun sekitar pukul 09.00 pagi pada 5 Januari, setelah lama berjuang melawan kanker darah.