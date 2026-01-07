Chuu Rilis Solo Album Pertama “XO, My Cyberlove”

ⓒ ATRP

Chuu akan merilis album solo pertamanya berjudul XO, My Cyberlove pada 7 Januari pukul 18.00.

Album ini menggambarkan hubungan manusia di dunia nyata dan virtual. Melalui sembilan lagu dari berbagai genre seperti pop, R&B, dan indie, album ini mencerminkan kisah cinta masa kini.

Lagu utamanya menampilkan nuansa pop analog musik era 1980-an yang dipadukan dengan melodi ritmis dan vokal Chuu yang lembut.

Menurut agensi Chuu, ATRP, “Melalui album ini, Chuu akan memperluas dunia musiknya ke tahap berikutnya sekaligus menampilkan identitas musikal yang semakin jelas.”