Lagu “Drowning” Milik WOODZ Raih Posisi 1 di Melon Chart 2025

ⓒ EDAM Entertainment

Lagu hit “Drowning” milik WOODZ berhasil menempati posisi teratas dalam chart tahunan platform musik Melon tahun 2025.





Menurut “Chart Domestik dan Internasional Top 100 Tahun 2025” yang diumumkan Melon pada tanggal 8 Januari, lagu Drowning yang dirilis pada 2023 berhasil meraih peringkat pertama berkat popularitasnya yang kembali meningkat.





Popularitas lagu ini melonjak setelah beredar luas video penampilan live WOODZ yang menyanyikan Drowning dengan mengenakan seragam militer di tahun 2024.





Video tersebut menjadi viral, hingga akhirnya menempati posisi nomor satu di Melon Top 100 untuk pertama kalinya setelah dua tahun dirilis.





Selain WOODZ, banyak penyanyi solo pria juga yang mendominasi posisi atas dalam chart tahunan domestik Melon.