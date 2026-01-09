Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

G-Dragon Gelar Fan Meeting Solo Pertama Bulan Depan

2026-01-09

KPOP Banget

ⓒ Galaxy Corporation
Penyanyi G-Dragon akan menggelar fan meeting solo pertamanya pada tanggal 6-8 bulan depan di KSPO Dome, Seoul. Hal ini diumumkan agensinya, Galaxy Corporation pada Kamis (08/01).

Acara ini merupakan fan meeting tunggal pertama G-Dragon sejak debut. 

Poster yang dirilis menampilkan G-Dragon mengenakan anting berlian berwarna kuning.

Agensinya menyampaikan bahwa acara ini akan berbeda dari panggung tur dunia, dengan memperlihatkan sosok Kwon Ji-yong secara lebih personal.

Sebelumnya, G-Dragon menutup tur solo dunia (Ubermensch) bulan lalu di Gocheok Sky Dome, Seoul. Dalam tur tersebut, ia mengunjungi 17 kota dan bertemu dengan sekitar 825 ribu penonton.
