Cheonnyeonmanse / Eojjeomyeon Naneun Barami Dweeo / Seoujetsori

Cheonnyeonmanse

Sejak dahulu masyarakat Korea dikenal gemar merayakan kegembiraan. Catatan kuno Tiongkok menyebutkan bahwa nenek moyang bangsa Korea sering mengadakan ritual keagamaan yang diiringi nyanyian dan tarian selama berhari-hari. Namun demikian, ada pula bentuk perayaan yang lebih tenang dan berwibawa, seperti menulis puisi, melukis, atau menikmati musik. Aktivitas elegan semacam ini disebut pungnyu, yakni tradisi menikmati keindahan hidup melalui seni, khususnya musik pungnyu.

Musik pungnyu, seperti Yeongsanhoesang dan Gagok, biasanya dimainkan oleh kelompok musisi kecil di ruang tertutup seperti ruangan atau paviliun. Jumlah lagu yang dibawakan disesuaikan dengan situasi. Rangkaian musik Yeongsanhoesang umumnya terdiri dari sembilan lagu dengan durasi sekitar 45 menit. Jika suasana masih dirasa kurang, sering ditambahkan lagu Cheonnyeonmanse (천년만세), yaitu rangkaian tiga lagu Gyemyeon Garak Dodeuri, Yangcheong Dodeuri, dan Ujo Garak Dodeuri yang bertempo cepat dan bermelodi ceria sehingga kerap digunakan sebagai musik latar adegan pernikahan dalam drama sejarah Korea.





Eojjeomyeon Naneun Barami Dweeo

Park Suna adalah seorang seniman gayageum ternama yang lahir di Jepang tahun 1968 sebagai generasi ketiga warga keturunan Korea. Untuk mempelajari bahasa dan budaya Korea, ia bersekolah di sekolah Joseon, tempat ia mulai mendalami gayageum byeongchang. Karena sekolah tersebut mendapat dukungan Korea Utara, Park kerap pergi ke Pyongyang setiap liburan untuk belajar musik secara intensif. Ia menganggap kesempatan belajar langsung dari para seniman besar dan hidup di lingkungan berbahasa Korea sebagai sebuah keistimewaan. Setelah lulus kuliah, Park bergabung dengan Geumgangsan Gageuk Orchestra sebagai pemain gayageum. Di tengah kuatnya diskriminasi terhadap warga Korea di Jepang saat itu, gayageum menjadi sarana bagi Park untuk menegaskan identitas dirinya sebagai orang Korea.

Meski modernisasi musik telah lama berkembang di Korea Utara, Park merasa akar musik gayageum masih perlu digali lebih dalam dan ingin mempelajarinya langsung di Korea Selatan. Namun, riwayat kunjungannya ke Korea Utara sempat menghambat keinginannya. Setelah perjalanan panjang, tahun 2005 akhirnya Park memperoleh kewarganegaraan Korea Selatan dan mulai menempuh pendidikan di Korea National University of Arts pada usia 37 tahun. Park mengaku sering merasa tidak diterima, baik di Jepang, Korea Utara, maupun Korea Selatan, tetapi pengalaman itu justru memotivasinya untuk terus berkembang.





Seoujetsori

Banyak lagu rakyat Korea berakar dari musik ritual perdukunan. Salah satunya adalah lagu Seoujetsori (서우젯소리) dari Pulau Jeju. Jeju dikenal sebagai wilayah dengan tradisi pemujaan dewa yang kuat, bahkan dipercaya ada sekitar 18 ribu dewa, mulai dari dewa alam seperti angin dan laut hingga dewa pelindung desa dan rumah. Setiap bagian rumah pun diyakini memiliki dewa penjaga tersendiri. Praktik pemujaan terhadap para dewa di Jeju pun masih terpelihara dengan baik hingga kini.

Salah satu ritual penting di Jeju adalah ritual Yeongdeunggut, upacara tahunan untuk memuja Dewa Yeongdeung yang digelar pada bulan kedua penanggalan lunar dan telah diakui sebagai Warisan Budaya Takbenda Dunia UNESCO. Selain itu, ritual Keungut yang berlangsung selama sekitar setengah bulan juga ditetapkan sebagai warisan budaya takbenda nasional Korea. Dalam pelaksanaan ritual gut penonton sering ikut bernyanyi dan menari bersama dalam prosesi yang disebut seoksallim dengan lagu Seoujetsori sebagai pengiringnya. Lagu ini kemudian dinyanyikan pula saat bekerja di ladang dan perayaan desa hingga menyebar luas sebagai lagu rakyat yang juga dikenal dengan nama Awoegi.