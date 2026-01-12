Stray Kids, Jennie, dan G-Dragon Raih Penghargaan Utama di Golden Disc Awards

ⓒ JYP Entertainment, ODD ATELIER, Galaxy Corporation

Pada Golden Disc Awards ke-40, grup Stray Kids, Jennie BLACKPINK, dan G-Dragon berhasil meraih penghargaan utama (Daesang).





Acara Golden Disc Awards yang digelar pada 10 Januari di Taipei Dome, Taiwan, menjadi ajang perangkum industri musik Korea tahun 2025.





Tahun ini, penghargaan utama diberikan dalam tiga kategori, yakni album fisik, lagu digital, serta artis pendatang baru.





Penghargaan artis Daesang pertama kali diraih oleh Jennie. Dengan pencapaian ini, Jennie berhasil meraih empat penghargaan secara keseluruhan, termasuk yang diterima bersama BLACKPINK.





Stray Kids berhasil meraih penghargaan utama kategori album setelah mencatat penjualan lebih dari 3 juta keping untuk album keempat mereka. Sementara itu, G-Dragon, yang merilis album reguler pertamanya dalam 11 tahun, memenangkan Daesang kategori lagu digital.





Selain itu, sejumlah bintang K-pop seperti SEVENTEEN, IVE, dan Rosé juga menerima penghargaan lainnya. Sedangkan, penghargaan artis pendatang baru diberikan kepada grup ALL DAY PROJECT dan CORTIS.