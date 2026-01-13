Usai Putus Kontrak, Danielle Sampaikan Perjuangan Bersama New Jeans

ⓒ ADOR

Danielle, mantan anggota grup New Jeans, yang saat ini tengah bersengketa hukum dengan agensi ADOR terkait pemutusan kontrak eksklusif dan gugatan ganti rugi, menyampaikan pernyataannya melalui siaran langsung di media sosial.





Melalui siaran langsung yang ditayangkan di Instagram dan YouTube pribadinya, siaran bertajuk “Dear Bunnies” yang digelar pada pukul 19.00, Danielle mengatakan bahwa ia telah berjuang sampai akhir demi bisa bersama para anggota serta menambahkan New Jeans akan selalu ada di hatinya.





Namun, Danielle tidak membahas secara rinci proses hukum yang sedang berjalan. Ia hanya menyampaikan kasus yang dijalani sedang tahap penyelesaian dan berjanji akan menyampaikan informasi terbaru terkait gugatan serta hal-hal yang ingin diketahui penggemar pada waktu yang tepat.





Dalam siaran berdurasi sekitar sembilan menit itu, Danielle tampak menahan tangis saat menyebut dukungan para penggemar. Ia berkata hal pertama yang terlintas saat memikirkan Bunnies (sebutan penggemar) adalah tatapan mata mereka serta mengenang momen di atas panggung dan keheningan sebelum musik dimulai yang menurutnya menjadi kekuatan baginya saat ini.





Sebelumnya, Danielle terlibat sengketa kontrak dengan ADOR dan sempat menyatakan niat untuk kembali ke agensi setelah kalah dalam gugatan terkait keabsahan kontrak.





Namun, pada bulan lalu ADOR secara resmi memberitahukan pemutusan kontrak eksklusif kepadanya. ADOR juga telah mengajukan gugatan ganti rugi senilai 43 miliar won terhadap Danielle, keluarganya, serta mantan CEO ADOR Min Hee-jin.