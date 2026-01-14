ⓒ P NATION
Penyanyi Hwasa mencetak rekor baru “perfect all-kill” (PAK) di chart musik digital Korea.
Menurut situs online iChart, lagu "Good Goodbye" berhasil mencatat 664 kali perfect all-kill sejak 30 November lalu.
Perfect all-kill diraih ketika sebuah lagu menempati peringkat pertama setiap jam secara bersamaan di enam platform musik utama Korea, termasuk Melon, YouTube Music, dan Genie, serta berada di posisi teratas iChart.
Pencapaian 'Good Goodbye' ini melampaui rekor lagu Ditto milik New Jeans (655 kali), Dynamite dari BTS (610 kali), dan Celebrity milik IU (462 kali).
Jika diperluas ke chart internasional, Hwasa berada di peringkat kedua, setelah lagu Golden dari KPop Demon Hunters, yang mencatat 1.484 kali PAK.
Meski resmi dirilis pada 15 Oktober tahun lalu, popularitas "Good Goodbye" melonjak, setelah penampilan Hwasa bersama aktor Park Jung-min di panggung Blue Dragon Film Awards pada 19 November.
Sementara itu, Hwasa akan menggelar konser solo pertamanya bertajuk MI CASA pada 17-18 di Grand Peace Hall Universitas Kyung Hee, Seoul.