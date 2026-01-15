BLACKPINK Comeback Bulan Depan dengan Mini Album “DEADLINE”

Girl group BLACKPINK dikabarkan akan comeback pada tanggal 27 Februari dengan merilis mini album ketiga berjudul DEADLINE. Kabar ini diumumkan agensi YG Entertainment pada tanggal 15 Januari.





Album baru BLACKPINK kembali dirilis setelah menunggu selama 3 tahun 5 bulan. Album sebelumnya dirilis pada September 2022.





Sebelumnya, BLACKPINK merilis digital single JUMP pada Juli tahun lalu. Selama masa jeda, para anggota aktif menjalani kegiatan solo dan menampilkan karakter musik yang berbeda dari masing-masing anggota.





YG menjelaskan bahwa judul album DEADLINE diambil dari nama tur dunia BLACKPINK, yang dimulai pada Juli tahun lalu di Stadion Goyang sebagai tur pertama girl group K-pop yang digelar di lokasi tersebut. Album ini disebut menjadi penutup perjalanan emosional yang mereka lalui bersama penggemar global.





Meski proses syuting video musik telah selesai lebih awal, BLACKPINK tetap meluangkan waktu tambahan demi meningkatkan kualitas album sehingga jadwal perilisan sempat diundur hingga awal tahun ini.





YG menyampaikan terima kasih kepada para penggemar atas penantian panjang mereka dan berjanji akan menghadirkan musik dengan kualitas terbaik.





Sementara itu, BLACKPINK akan menutup tur dunia mereka dengan konser di Tokyo Dome, Jepang, pada 16-18 Januari, serta di Kai Tak Stadium, Hong Kong, pada tanggal 24-26 Januari.