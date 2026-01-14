Yocheonsuniljigok / Gunsaseorum Taryeong / Kkume Danineun Giri

Yocheonsuniljigok

Dalam kisah kuno Tiongkok, masa Dinasti Xia di bawah pemerintahan Kaisar Yao digambarkan sebagai zaman yang paling damai dan makmur. Diceritakan bahwa suatu hari Kaisar Yao mendengar seorang lelaki tua bernyanyi tentang kehidupannya yang sejahtera, bekerja saat matahari terbit dan beristirahat saat matahari terbenam tanpa merasa bergantung pada keberadaan raja. Makna lagu itu bukan merendahkan peran penguasa, melainkan menggambarkan kondisi ideal ketika rakyat dapat hidup tenang dan berkecukupan tanpa merasakan penindasan atau kesulitan.

Kisah kemakmuran ini juga berlanjut pada masa Kaisar Shun, penerus Kaisar Yao yang dikenal berhasil membangun negeri yang makmur. Gambaran tentang kehidupan ideal pada masa kedua kaisar inilah yang kemudian banyak memengaruhi lagu-lagu tradisional Korea yang memuat harapan akan terwujudnya kembali kehidupan rakyat yang damai dan sejahtera. Salah satunya adalah lagu danso solo Cheongseonggok yang juga dikenal dengan judul Yocheonsuniljigok (요천순일지곡). Arti judul lagu ini adalah Langit Kaisar Yao dan Matahari Kaisar Shun, sebagai simbol doa akan kembalinya masa kejayaan itu.





Gunsaseorum Taryeong

Dalam seni pertunjukan pansori, peran gosu atau penabuh gendang memegang posisi yang sangat penting, bahkan menentukan keberhasilan sebuah pementasan. Ungkapan dalam dunia pansori menyebutkan bahwa keindahan nyanyian pansori sangat bergantung pada irama gendang gosu yang mengiringinya. Tidak sekadar menjaga tempo, tetapi gosu harus mampu menyesuaikan tabuhan dengan napas, ekspresi, dan alur cerita yang dibawakan penyanyi. Melalui tabuhan gendang, seruan chuimsae, dan respons spontan di atas panggung, gosu berperan mengisi jeda, memberi semangat, mengoreksi kesalahan, bahkan menjadi lawan main bagi penyanyi. Seorang gosu dituntut memiliki pemahaman menyeluruh terhadap panggung. Ada ungkapan bahwa penyanyi muda yang hebat mungkin ada, tetapi gosu muda yang hebat hampir tidak pernah ditemui.

Kim Dongjun adalah salah satu maestro gosu pansori terkenal yang lahir di Hwasun, Provinsi Jeolla Selatan, pada tahun 1928. Ia mulai mempelajari pansori sejak usia muda dan sempat aktif sebagai penyanyi sebelum akhirnya lebih dikenal sebagai gosu. Pengalamannya sebagai penyanyi membuat Kim memiliki pemahaman mendalam tentang pansori, tercermin dari tabuhan gendangnya yang penuh tenaga dan chuimsae yang mampu membangkitkan semangat pertunjukan. Pada tahun 1989, Kim Dongjun ditetapkan sebagai Pelestari Warisan Budaya Takbenda Nasional untuk seni pansori gobeop. Salah satu karyanya yang terkenal adalah Gunsaseorum Taryeong (군사설움타령) dalam pertunjukan Pansori Jeokbyeokga yang menggambarkan kerinduan para prajurit Jenderal Cao Cao kepada orang tua mereka di kampung halaman menjelang pertempuran.





Kkume Danineun Giri

Pada masa pemerintahan Raja Seonjo di Kerajaan Joseon, hiduplah seorang perempuan berbakat bernama Lee Okbong yang dikenal cerdas dan mahir menulis puisi. Ia bercita-cita menikah dengan seorang cendekiawan. Keinginannya terwujud ketika ia dipersunting oleh sarjana Konfusian bernama Jo Won yang juga mengagumi karya-karya puisinya. Namun, kehidupan rumah tangga mereka mulai retak ketika penjaga makam keluarga Jo Won dipenjara atas tuduhan mencuri sapi.

Saat istri penjaga makam meminta pertolongan, Jo Won sedang tidak berada di rumah sehingga Lee menulis sebuah puisi untuk disampaikan kepada pejabat setempat. Puisi tersebut mengungkap kejanggalan tuduhan itu dan berhasil membuat penjaga makam dibebaskan. Sayangnya, tindakan Lee justru membuat Jo Won murka karena dianggap mencampuri urusan pejabat dan membahayakan posisi politiknya. Lee pun akhirnya dipulangkan ke rumah orang tuanya. Sejak saat itu, ia terus menanti kepulangan suaminya dan menuangkan harapannya dalam puisi yang kelak digubah menjadi lagu gagok berjudul Kkume Danineun Giri (꿈에 다니는 길이).