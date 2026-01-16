Unit Grup TWICE “MISAMO” Rilis Lagu Utama Dari Album Reguler

ⓒ JYP Entertainment

Grup unit MISAMO, yang terdiri dari anggota TWICE asal Jepang, yaitu Mina, Sana, dan Momo, merilis lebih awal lagu utama album reguler Jepang mereka yang berjudul Confetti beserta video musiknya pada tanggal 16 Januari.





Sementara, album reguler "Play" akan dirilis oleh MISAMO di Jepang pada 4 Februari. Menjelang perilisan tersebut, mereka telah membagikan berbagai konten, termasuk teaser video musik melalui sosial media.





Album Play memuat 12 lagu, termasuk Confetti sebagai lagu utama, serta lagu solo dari masing-masing anggota.





Lagu Confetti sendiri mengusung pesan agar tetap melangkah maju meski hari tidak berjalan sesuai harapan.





Video musik Confetti menampilkan konsep utama album, yaitu “Play” atau teater dimana Mina, Sana, dan Momo terlihat memerankan berbagai karakter dari beragam genre.





Menurut agensinya, JYP, video tersebut menampilkan panggung yang bergerak mengikuti gerakan para anggota, dunia cerita yang mencakup horor fantasi hingga komedi, serta adegan pertunjukan dengan taburan konfeti.





Sebelumnya, MISAMO merilis album debut Masterpiece pada Juli 2023, serta mini album kedua HAUTE COUTORE pada November 2024.