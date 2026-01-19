Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Rencana Konser BTS di Gwanghwamun Sedang Dalam Tahap Diskusi

2026-01-19

KPOP Banget

ⓒ Big Hit Music
Grup BTS tengah merencanakan untuk menggelar konser K-pop di kawasan Gwanghwamun menjelang comeback mereka pada Maret mendatang.

Berdasarkan materi rapat Komite Warisan Budaya Nasional, agensi HYBE baru-baru ini mengajukan permohonan izin penggunaan kawasan Gwanghwamun dan Gyeongbokgung untuk konser BTS. 

Judul sementara konser tersebut yaitu “Pertunjukan Kolaborasi Warisan Budaya Korea dan K-pop”. Lokasi yang diajukan mencakup Istana Gyeongbokgung, Gwanghwamun, serta Gerbang Sungnyemun. 

Sesuai permohonan tersebut, Komite Warisan Budaya Nasional akan menggelar sidang peninjauan izin penggunaan lokasi pada Selasa (20/01).

HYBE menyatakan akan mengumumkan secara resmi detail lokasi dan jadwal setelah keputusan akhir dikeluarkan.

Sementara itu, BTS dijadwalkan comeback pada 20 Maret dengan merilis album reguler kelima berjudul ARIRANG.
