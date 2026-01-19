Rencana Konser BTS di Gwanghwamun Sedang Dalam Tahap Diskusi

ⓒ Big Hit Music

Grup BTS tengah merencanakan untuk menggelar konser K-pop di kawasan Gwanghwamun menjelang comeback mereka pada Maret mendatang.





Berdasarkan materi rapat Komite Warisan Budaya Nasional, agensi HYBE baru-baru ini mengajukan permohonan izin penggunaan kawasan Gwanghwamun dan Gyeongbokgung untuk konser BTS.





Judul sementara konser tersebut yaitu “Pertunjukan Kolaborasi Warisan Budaya Korea dan K-pop”. Lokasi yang diajukan mencakup Istana Gyeongbokgung, Gwanghwamun, serta Gerbang Sungnyemun.





Sesuai permohonan tersebut, Komite Warisan Budaya Nasional akan menggelar sidang peninjauan izin penggunaan lokasi pada Selasa (20/01).





HYBE menyatakan akan mengumumkan secara resmi detail lokasi dan jadwal setelah keputusan akhir dikeluarkan.





Sementara itu, BTS dijadwalkan comeback pada 20 Maret dengan merilis album reguler kelima berjudul ARIRANG.