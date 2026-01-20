Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Cari

Korean
Cari

Bahasa Indonesia

About KBS Go to KBS
Go Top

Boy Group dari SM Entertainment Siap Debut Tahun Ini

2026-01-20

KPOP Banget

ⓒ SM Entertainment
Dalam rangka merayakan berdirinya SM Entertainment ke-30 tahun, agensi tersebut mengumumkan perubahan sistem manajemen menjadi “Multi-Creative” yang berfokus pada 'manusia dan artis', termasuk rencana untuk memperkenalkan boy group baru.

SM menyampaikan hal tersebut melalui video berjudul “SM NEXT 3.0” yang dirilis Selasa (20/01) di akun YouTube resmi mereka. Dalam video tersebut, Co-CEO Jang Cheol-hyuk dan Tak Young-jun, bersama Lee Sung-soo selaku CAO (Chief A&R Officer), menjelaskan arah dan visi masa depan SM, mulai dari strategi IP, bisnis global, hingga manajemen dan investasi.

SM menyatakan akan mengembangkan sistem “Multi-Creative” berdasarkan pencapaian dari lima sistem multi-produksi yang telah dijalankan sebelumnya. 

Tak Young-jun juga mengonfirmasi rencana debut boy group baru yang akan diperkenalkan secara bertahap mulai awal tahun ini melalui program yang diproduksi sendiri oleh SM.

Selain itu, SM akan memperkuat strategi global dengan tetap mengandalkan kemampuan kreatif internal, sambil bekerja sama secara aktif dengan mitra lokal di berbagai negara untuk produksi dan pemasaran. Saat ini, SM tengah berdiskusi dengan sejumlah mitra di China, Thailand, dan Jepang.

SM juga berencana meningkatkan sistem A&R berbasis kecerdasan buatan (AI) dengan menganalisis kumpulan lagu selama 30 tahun belakang. Sistem ini akan digunakan untuk merekomendasikan lagu yang paling sesuai dibawakan setiap artis kepada para penggemar.
List

Pilihan Editor

Close

Situs kami menggunakan cookie dan teknologi lainnya untuk memberikan Anda layanan yang lebih baik. Dengan terus menggunakan situs ini, Anda menyetujui penggunaan teknologi ini dan kebijakan kami. Detail >