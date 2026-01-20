Boy Group dari SM Entertainment Siap Debut Tahun Ini

ⓒ SM Entertainment

Dalam rangka merayakan berdirinya SM Entertainment ke-30 tahun, agensi tersebut mengumumkan perubahan sistem manajemen menjadi “Multi-Creative” yang berfokus pada 'manusia dan artis', termasuk rencana untuk memperkenalkan boy group baru.





SM menyampaikan hal tersebut melalui video berjudul “SM NEXT 3.0” yang dirilis Selasa (20/01) di akun YouTube resmi mereka. Dalam video tersebut, Co-CEO Jang Cheol-hyuk dan Tak Young-jun, bersama Lee Sung-soo selaku CAO (Chief A&R Officer), menjelaskan arah dan visi masa depan SM, mulai dari strategi IP, bisnis global, hingga manajemen dan investasi.





SM menyatakan akan mengembangkan sistem “Multi-Creative” berdasarkan pencapaian dari lima sistem multi-produksi yang telah dijalankan sebelumnya.





Tak Young-jun juga mengonfirmasi rencana debut boy group baru yang akan diperkenalkan secara bertahap mulai awal tahun ini melalui program yang diproduksi sendiri oleh SM.





Selain itu, SM akan memperkuat strategi global dengan tetap mengandalkan kemampuan kreatif internal, sambil bekerja sama secara aktif dengan mitra lokal di berbagai negara untuk produksi dan pemasaran. Saat ini, SM tengah berdiskusi dengan sejumlah mitra di China, Thailand, dan Jepang.





SM juga berencana meningkatkan sistem A&R berbasis kecerdasan buatan (AI) dengan menganalisis kumpulan lagu selama 30 tahun belakang. Sistem ini akan digunakan untuk merekomendasikan lagu yang paling sesuai dibawakan setiap artis kepada para penggemar.