Film “The Journey to Gyeongju” Diundang ke Kompetisi Festival Film Korea Florence

Film “The Journey to Gyeongju” yang dibintangi Lee Jung-eun, Gong Hyo-jin, Park So-dam, dan Lee Yeon-hee kembali mendapat perhatian setelah resmi diundang ke Festival Film Korea Florence ke-24, menyusul undangannya sebelumnya ke Festival Film Internasional Hawaii ke-45.





Menurut distributor Lotte Entertainment, film ini akan diputar dalam bagian “Korean Horizons” di Festival Film Korea Florence yang akan digelar pada 19-28 Maret. Bagian ini merupakan kompetisi resmi yang menampilkan karya-karya yang dianggap mewakili arah baru perfilman Korea.





Festival Film Korea Florence sendiri merupakan festival film Korea tertua di Italia dan telah lama berperan sebagai ajang pertukaran budaya antara Korea dan Italia.





Wakil Direktur Festival Film, Jang Eun-young, menjelaskan bahwa film ini dipilih karena mampu mematahkan pola film balas dendam dengan menggabungkan duka dan kemarahan akibat kehilangan orang tercinta dengan humor yang tajam, sehingga meninggalkan kesan kuat bagi penonton. Ia juga memuji sutradara Kim Mi-jo, yang dinilai berhasil mengungkap konflik keluarga secara perlahan melalui gaya penyutradaraan yang sangat personal.





The Journey to Gyeongju bercerita tentang empat ibu dan anak perempuan yang melakukan perjalanan berbahaya untuk membalas kematian anak bungsu mereka, Gyeongju, yang tidak kembali dari perjalanan sekolah.





Panitia festival juga akan mengadakan sesi tanya jawab dengan penonton pada 23 Maret. Acara pertemuan dengan penonton digelar keesokan harinya untuk berinteraksi dengan penggemar film di Italia.